मुजफ्फरनगर: जानसठ कचहरी में दस्तावेज लेखक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, सुसाइड नोट में विवाद का जिक्र

मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कचहरी परिसर में सोमवार सुबह दस्तावेज लेखक गजेंद्र सिंह गुर्जर (48) ने अपने चेंबर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए मुजफ्फरनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके चेंबर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें 10 लाख 90 हजार रुपये के वित्तीय विवाद का जिक्र करते हुए एक व्यक्ति पर रुपये जमा नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद कचहरी परिसर में शोक छा गया।

सुसाइड नोट में 10.90 लाख रुपये के विवाद का आरोप

गजेंद्र सिंह गुर्जर के चेंबर से मिले सुसाइड नोट में सरदार चरणजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नोट के अनुसार, चरणजीत सिंह ने उनके पिता के कृषि कार्ड के 10 लाख 90 हजार रुपये जमा नहीं कराए थे। गजेंद्र सिंह ने लिखा कि रकम जमा नहीं होने के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थे।



उन्होंने नोट में यह भी लिखा कि उनकी मौत के बाद परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए। उन्होंने यह कदम स्वयं उठाने की बात लिखी है। साथ ही भाइयों से चरणजीत सिंह से रुपये लेकर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।



परिवार के लिए लिखा संदेश

सुसाइड नोट में गजेंद्र सिंह ने अपने भाइयों से डेढ़ लाख रुपये का उधार चुकाने की बात कही। उन्होंने बच्चों का पालन-पोषण करने और बेटियों व बेटे की शादी कराने की जिम्मेदारी भी भाइयों को सौंपी। नोट में परिवार के भविष्य को लेकर कई बातें लिखी गई हैं।