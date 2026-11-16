Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Document Writer Dies by Suicide at Jansath Court in Muzaffarnagar; Note Mentions ₹10.90 Lakh Financial Dispute

मुजफ्फरनगर: जानसठ कचहरी में दस्तावेज लेखक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, सुसाइड नोट में विवाद का जिक्र

Mon, 16 Nov 2026 04:41 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 Nov 2026 04:41 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के जानसठ कचहरी परिसर में दस्तावेज लेखक गजेंद्र सिंह गुर्जर ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट में 10.90 लाख रुपये के विवाद का जिक्र है।

विज्ञापन
Document Writer Dies by Suicide at Jansath Court in Muzaffarnagar; Note Mentions ₹10.90 Lakh Financial Dispute
युवक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कचहरी परिसर में सोमवार सुबह दस्तावेज लेखक गजेंद्र सिंह गुर्जर (48) ने अपने चेंबर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए मुजफ्फरनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके चेंबर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें 10 लाख 90 हजार रुपये के वित्तीय विवाद का जिक्र करते हुए एक व्यक्ति पर रुपये जमा नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद कचहरी परिसर में शोक छा गया।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ: बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर

विज्ञापन
Trending Videos

सुसाइड नोट में 10.90 लाख रुपये के विवाद का आरोप
गजेंद्र सिंह गुर्जर के चेंबर से मिले सुसाइड नोट में सरदार चरणजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नोट के अनुसार, चरणजीत सिंह ने उनके पिता के कृषि कार्ड के 10 लाख 90 हजार रुपये जमा नहीं कराए थे। गजेंद्र सिंह ने लिखा कि रकम जमा नहीं होने के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थे।

उन्होंने नोट में यह भी लिखा कि उनकी मौत के बाद परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए। उन्होंने यह कदम स्वयं उठाने की बात लिखी है। साथ ही भाइयों से चरणजीत सिंह से रुपये लेकर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।

परिवार के लिए लिखा संदेश
सुसाइड नोट में गजेंद्र सिंह ने अपने भाइयों से डेढ़ लाख रुपये का उधार चुकाने की बात कही। उन्होंने बच्चों का पालन-पोषण करने और बेटियों व बेटे की शादी कराने की जिम्मेदारी भी भाइयों को सौंपी। नोट में परिवार के भविष्य को लेकर कई बातें लिखी गई हैं।
विज्ञापन

कचहरी में चेंबर बंद कर जताया शोक
गजेंद्र सिंह की मौत की खबर फैलते ही कचहरी परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, टाइपिस्टों और स्टांप वेंडरों ने शोक में अपने चेंबर बंद कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

सीओ ऋषिका सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।

तीन बेटियों और एक बेटे के पिता थे गजेंद्र
गजेंद्र सिंह गुर्जर ककरौली क्षेत्र के गांव कटिया के निवासी थे। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिवार के पास करीब 60 बीघा कृषि भूमि है। उनके परिवार में पत्नी किरण, तीन बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी निकिता की शादी हो चुकी है, जबकि इशा और अंकी अविवाहित हैं। बेटे का नाम अर्पित है। उनके पिता राजसिंह का निधन हो चुका है और पत्नी किरण कई महीनों से बीमार हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed