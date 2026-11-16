मेरठ: किराये के मकान में मिला नर्स का शव, पास में इंजेक्शन और सिरिंज बरामद, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

पति से अलग रह रही थी सरिता

पुलिस के अनुसार, सरिता पति से अलग रह रही थी। उसका 10 वर्षीय बेटा नाना के साथ भुआपुर गांव में रहता है। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव के पास इंजेक्शन की वाइल और सिरिंज मिली हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



ओवरडोज की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि फिलहाल दवाओं की ओवरडोज से मौत होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। अभी तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।



पिछले साल भी इसी अस्पताल की नर्स की हुई थी मौत

पुलिस की जांच में सामने आया कि पिछले साल इसी अस्पताल में काम करने वाली नर्स तनु का शव भी उसके घर में मिला था। बताया गया कि वह नशे की आदी हो चुकी थी। पुलिस अब दोनों मामलों के तथ्यों को अलग-अलग रखते हुए मौजूदा घटना की सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है।