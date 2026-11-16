यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ: बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश के आरोपी योगेश टूंडा और दीपक डबास को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में कैराना कोर्ट लाया गया। दोनों ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताकर सुरक्षा मांगी थी।

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गत 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से घर लौट रहे हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के पांच दिन बाद 31 अगस्त को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या में शामिल दो शूटर मोहित और सुमित को मार गिराया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या की साजिश में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू के अलावा तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के शूटर योगेश टूंडा, दीपक डबास और दिनेश करालिया को भी आरोपी बनाया था।



पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद योगेश टूंडा और दीपक डबास को कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कराया गया था। शामली पुलिस ने दोनों को हत्या की साजिश के मामले में आरोपी बनाते हुए अदालत में रिमांड कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों शूटरों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अदालत ने सोमवार को दोनों को पेश करने के आदेश दिए थे।

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