यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ: बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर
हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश के आरोपी योगेश टूंडा और दीपक डबास को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में कैराना कोर्ट लाया गया। दोनों ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताकर सुरक्षा मांगी थी।
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यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों पर भी नजर आने लगा है। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या की साजिश में आरोपी बनाए गए लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के दो शूटर सोमवार को बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कैराना कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से कैराना लाया गया। पेशी के दौरान दिल्ली और शामली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई।
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पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद योगेश टूंडा और दीपक डबास को कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कराया गया था। शामली पुलिस ने दोनों को हत्या की साजिश के मामले में आरोपी बनाते हुए अदालत में रिमांड कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों शूटरों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अदालत ने सोमवार को दोनों को पेश करने के आदेश दिए थे।
इस दौरान दिल्ली पुलिस, शामली पुलिस और कैराना पुलिस के अधिकारी भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौजूद रहे। बंदी रक्षक वाहन से उतारकर दोनों शूटरों को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया। हालांकि, फाइल स्थानांतरित होने के कारण बाद में उन्हें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों को कड़ी सुरक्षा में वापस तिहाड़ जेल ले गई।