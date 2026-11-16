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यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ: बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर

Mon, 16 Nov 2026 01:22 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 Nov 2026 01:22 PM IST
सार

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश के आरोपी योगेश टूंडा और दीपक डबास को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में कैराना कोर्ट लाया गया। दोनों ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताकर सुरक्षा मांगी थी।

 

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Yogesh Tunda and Deepak Dabas Brought from Tihar Jail to Kairana Court Under Tight Security
बुलटप्रूफ जैकेट में कोर्ट लाए गए आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों पर भी नजर आने लगा है। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या की साजिश में आरोपी बनाए गए लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के दो शूटर सोमवार को बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कैराना कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से कैराना लाया गया। पेशी के दौरान दिल्ली और शामली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई।

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गत 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से घर लौट रहे हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के पांच दिन बाद 31 अगस्त को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या में शामिल दो शूटर मोहित और सुमित को मार गिराया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या की साजिश में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू के अलावा तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के शूटर योगेश टूंडा, दीपक डबास और दिनेश करालिया को भी आरोपी बनाया था।

पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद योगेश टूंडा और दीपक डबास को कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कराया गया था। शामली पुलिस ने दोनों को हत्या की साजिश के मामले में आरोपी बनाते हुए अदालत में रिमांड कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों शूटरों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अदालत ने सोमवार को दोनों को पेश करने के आदेश दिए थे।
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Yogesh Tunda and Deepak Dabas Brought from Tihar Jail to Kairana Court Under Tight Security
हरियाणवी सिंगर हत्याकांड, बुलटप्रूफ जैकेट में कोर्ट लाए गए आरोपी - फोटो : अमर उजाला
उधर, तीन नवंबर को दोनों शूटरों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई थी। उन्होंने पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनाकर अदालत में लाने की मांग की थी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तिहाड़ जेल से बंदी रक्षक वाहन में दोनों को कैराना कोर्ट लाया गया।

इस दौरान दिल्ली पुलिस, शामली पुलिस और कैराना पुलिस के अधिकारी भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौजूद रहे। बंदी रक्षक वाहन से उतारकर दोनों शूटरों को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया। हालांकि, फाइल स्थानांतरित होने के कारण बाद में उन्हें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों को कड़ी सुरक्षा में वापस तिहाड़ जेल ले गई।
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