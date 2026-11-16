{"_id":"6afa9975dba83c6a9100ab6e","slug":"chhath-puja-2026-across-west-up-as-devotees-offer-arghya-to-the-rising-sun-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठ पर्व समापन: उगते सूर्य को अर्घ्य दे 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा, वेस्ट यूपी में घाटों पर उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ, शामली, सहारनपुर और बागपत में सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन हुआ। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा कर पारण किया।

लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। मेरठ, शामली, सहारनपुर और बागपत में सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की। अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा कर प्रसाद ग्रहण किया और पारण किया। विज्ञापन



मेरठ: गागोल तीर्थ पर छठ पूजा की धूम

मेरठ के परतापुर स्थित गागोल तीर्थ में छठ पूजा की धूम रही। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं तालाब में उतरीं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इससे पहले रविवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं घाट पर पहुंची थीं। पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और भजन-कीर्तन व छठ गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: मेरठ में प्रदूषण से राहत: कई दिन बाद खिली धूप, एक्यूआई 171 पर पहुंचा; बागपत में अब भी खराब हवा मेरठ के परतापुर स्थित गागोल तीर्थ में छठ पूजा की धूम रही। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं तालाब में उतरीं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इससे पहले रविवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं घाट पर पहुंची थीं। पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और भजन-कीर्तन व छठ गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। विज्ञापन विज्ञापन

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शामली: शिव सरोवर पर पूर्वांचल और बिहार के श्रद्धालुओं की भीड़

शामली शहर के हनुमान धाम स्थित शिव सरोवर पर सोमवार सुबह छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। तड़के चार बजे से ही पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले सैकड़ों परिवार घाट पर पहुंचने लगे थे। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। कई श्रद्धालुओं ने सरोवर में गन्ना खड़ा कर फल, चना, गुड़ और अन्य पूजन सामग्री से भगवान सूर्य की आराधना की।



अर्घ्य के बाद छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली की प्रार्थना की गई। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा हुआ और महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर पारण किया। इससे पहले रविवार शाम को श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था।

सहारनपुर: मानकमऊ और बाबा लालदास घाट पर हुई पूजा

सहारनपुर में चार दिनों से जारी छठ महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। महानगर के मानकमऊ और बाबा लालदास पर बने घाटों पर व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर की उपासना की। सुबह से ही श्रद्धालु सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, व्रती महिलाओं ने विधि-विधान से अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 36 घंटे से जारी निर्जला व्रत भी पूरा हुआ। महानगर के साथ देहात क्षेत्रों में भी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया।

