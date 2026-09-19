Meerut: संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने सुनी समस्याएं

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मेरठ। सरधना तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों ने राजस्व, पुलिस, विद्युत, नगर निकाय और विकास विभाग से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। एडीएम प्रशासन जयवर्धन तोमर की अध्यक्षता में हुए समाधान दिवस में अधिकारियों ने शिकायतें सुनने के साथ संबंधित विभागों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 76 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 5 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एडीएम प्रशासन ने अधिकारियों से कहा कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। जिन मामलों में मौके पर जांच जरूरी है, वहां संबंधित अधिकारी या टीम मौके पर जाकर स्थिति की जांच करें।

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