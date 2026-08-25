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Meerut: रक्षाबंधन पर एनसीआरटीसी का तोहफा, 27 और 28 अगस्त को नमो भारत के 47 फेरे बढ़ाए, हर 8 मिनट में मिलेगी नमो भारत ट्रेन

मेरठ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 11:13 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 11:13 PM IST







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मेरठ। रक्षा बंधन के मौके पर एनसीआरटीसी ने भी सभी को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन और वीकेंड पर भीड़ के बढ़ने की आशंका के चलते नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ा दिये गये हैं। हर 8 मिनट में नमो भारत ट्रेन रैपिड स्टेशन्स पर उपलब्ध हो सकेगी। कुल मिलाकर 47 अतिरिक्त फेरों की बढ़ोतरी कर दी है। ... और पढ़ें

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