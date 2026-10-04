{"_id":"6ac246466b34f672950262ff","slug":"video-meerut-youths-throat-slit-by-glass-coated-chinese-kite-string-left-bloodied-mother-inconsolable-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: चीनी मांझे से कटा युवक गला, लहुलुहान हुआ, मां का रोकर बुरा हाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जैदी फार्म निवासी आहद अपनी मां के साथ बाजार जा रहा था। तभी चीन का मांझा आकर उसकी गर्दन पर लिपट गया। आहद और मां ने मांझा हटाने की पूरी कोशिश की, मगर गर्दन बुरी तरह कट गई। लहूलुहान होकर आहद गिर गया। उसे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। वहीं बेटे की हालत देखकर मां का रोकर बुरा हाल है। डॉक्टरों का कहना है कि युवक की हालत अभी खतरे में हैं।

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