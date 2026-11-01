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मेरठ: गांधी आश्रम के सामने यज्ञ का आयोजन, श्रद्धालुओं ने दी आहुति

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST







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गांधी आश्रम के सामने मैदान में भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। यज्ञ में आहुति दी। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। ... और पढ़ें

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