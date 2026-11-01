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मेरठ: अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आए दो सगे भाई, एक की मौत, दूसरे का हाथ कटकर अलग; हालत गंभीर

Sun, 01 Nov 2026 10:57 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 01 Nov 2026 10:57 AM IST
सार

टीपीनगर में श्मशान घाट के सामने शिवम और आर्यन रेलवे लाइन पार कर रहे थे। तभी अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आकर आर्यन की मौत हो गई, जबकि शिवम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। 

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Meerut: Two brothers struck by the Ahmedabad Express; one died, the other had his arm severed
घायल युवक को अस्पताल ले जाते लोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाइन पर टीपीनगर थाना क्षेत्र में श्मशान घाट के सामने शनिवार शाम अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो सगे भाई शिवम व आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक भाई का हाथ कट गया, जबकि दूसरे के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां आर्यन (20) की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।
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परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी स्थित पीर वाली गली निवासी मनोज पेशे से ट्रक चालक हैं। शनिवार शाम करीब सात बजे उनके बेटे शिवम (28) और आर्यन (20) टीपीनगर क्षेत्र में श्मशान घाट के सामने रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान सहारनपुर की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ट्रेन से टकराते ही आर्यन के सिर में गंभीर चोट आई और पैर की हड्डी टूट गई, जबकि शिवम का हाथ कटकर अलग हो गया।
 
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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर टीपीनगर व जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में आर्यन ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मां गीता और बहन शिवानी भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गईं। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
 
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इस मामले पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया, कि जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। घायलों को तुरंत उपचार के लिए भिजवाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई है। जीआरपी और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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