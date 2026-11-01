{"_id":"6ae6cdc9f498000f56089d32","slug":"meerut-two-brothers-struck-by-the-ahmedabad-express-one-died-the-other-had-his-arm-severed-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आए दो सगे भाई, एक की मौत, दूसरे का हाथ कटकर अलग; हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाइन पर टीपीनगर थाना क्षेत्र में श्मशान घाट के सामने शनिवार शाम अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो सगे भाई शिवम व आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक भाई का हाथ कट गया, जबकि दूसरे के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां आर्यन (20) की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।

Trending Videos

परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी स्थित पीर वाली गली निवासी मनोज पेशे से ट्रक चालक हैं। शनिवार शाम करीब सात बजे उनके बेटे शिवम (28) और आर्यन (20) टीपीनगर क्षेत्र में श्मशान घाट के सामने रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान सहारनपुर की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ट्रेन से टकराते ही आर्यन के सिर में गंभीर चोट आई और पैर की हड्डी टूट गई, जबकि शिवम का हाथ कटकर अलग हो गया।



विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर टीपीनगर व जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में आर्यन ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मां गीता और बहन शिवानी भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गईं। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

