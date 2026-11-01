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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Weather in West UP: The weather is turning pleasant/crisp; a chill is felt in the mornings and evenings

वेस्ट यूपी का मौसम: दोपहर को धूप, सुबह-शाम हो रहा ठंड का अहसास, इस जिले में सबसे ज्यादा प्रदूषण

Sun, 01 Nov 2026 10:44 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 01 Nov 2026 10:44 AM IST
सार

मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रविवार को एक्यूआई अपेक्षाकृत सुधरा हुआ दिखाई दिया। रात के समय ठंड का अहसास ज्यादा हो रहा है। 

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Weather in West UP: The weather is turning pleasant/crisp; a chill is felt in the mornings and evenings
दिन में निकली धूप। सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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मौसम में लगातार बदलाव के चलते अब रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की सर्दी महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप खिलने से राहत मिल रही है। रविवार को मौसम साफ रहने के साथ ही धूप निकलने से लोगों को सुहावने मौसम का अहसास हो रहा है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है।

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मौसम में बदलाव के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रविवार को मेरठ का एक्यूआई 85, बागपत का 90 और मुजफ्फरनगर का 105 दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर की हवा तीनों जिलों में सबसे अधिक प्रदूषित रही। फिलहाल बारिश और तेज हवाओं का असर कम होने के बाद मौसम शुष्क रहने से प्रदूषण के स्तर में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।
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दिन में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहने से सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम के इस बदलाव के बीच लोगों को दिन में गर्मी और रात में ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

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