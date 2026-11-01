यूपी की कातिल पत्नियां: पतियों की किलर मुस्कान-रविता और दामिनी रखेंगी अहोई अष्टमी व्रत; जेलर से मांगा ये सामान

1 of 8 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied







ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी पति सौरभ राजपूत की हत्या में अपने प्रेमी साहिल के साथ मृत्युदंड की सजा पा चुकी मुस्कान अपनी दो बेटियों के लिए व्रत रखेगी। बहसूमा में पति अमित की हत्या के मामले में प्रेमी अमरदीप के साथ मृत्युदंड की सजा पा चुकी रविता भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखेगी। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद 20 से अधिक महिला बंदी अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। इनमें अपने ही पतियों की हत्या के मामले में जेल में बंद और मृत्युदंड की सजा पा चुकी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक से पूजा-पाठ की सामग्री मांगी है।

Trending Videos

2 of 8 पत्नी दामिनी के साथ अतुल कुमार पंवार की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हस्तिनापुर में पति अतुल पंवार की हत्या के मामले में अपने प्रेमी तुषार के साथ जेल में बंद दामिनी ने भी अपने बेटे के लिए करवा मांगा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को पूजा-पाठ की आवश्यक सामग्री मुहैया करा दी गई है।



3 of 8 अहोई अष्टमी व्रत - फोटो : amar ujala

शाम 5 से 6:45 बजे तक अर्घ्य देने का शुभ समय

संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए माताएं रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। इस बार अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 8 अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

अष्टमी पर पूरे दिन रवि पुष्य योग रहेगा। शाम 5 से 6:45 बजे तक तारों की पूजा का शुभ समय शुरू होगा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर पूजा, तीर्थ स्नान और दान का भी विशेष महत्व है।





विज्ञापन

5 of 8 रविता व मुस्कान - फोटो : अमर उजाला