{"_id":"6aa2d28c88b340fe300113e5","slug":"video-meerut-uproar-over-construction-at-the-kesarganj-grain-market-mosque-work-halted-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: केसरगंज अनाज मंडी की मस्जिद में निर्माण पर हंगामा, काम रुकवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केसरगंज अनाज मंडी स्थित एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बृहस्पतिवार को जमकर हंगामा हुआ। काफी संख्या में व्यापारियों और हिंदू संगठन के लोगों ने बिना अनुमति लिंटर डालकर मस्जिद में एक तल बढ़ाने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर रेलवे रोड पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल काम रुकवा दिया गया है।

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