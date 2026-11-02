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मेरठ: शारदा रोड पर सजा दिवाली का बाजार, खरीदारी को उमड़े लोग

Mohd Mustakim

Updated Mon, 02 Nov 2026 05:35 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 05:35 PM IST







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शारदा रोड पर दिवाली का बाजार सज गया है। रंगोली के रंगों से लेकर घर में सजाने की झालर तक सभी कुछ हुआ उपलब्ध है। दिवाली को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। ... और पढ़ें

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