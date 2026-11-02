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मेरठ: पूर्वजों की याद में सेंट लुक्स कब्रिस्तान में हुई विशेष प्रार्थना, मुर्दों की ईद मनाई
विक्टोरिया पार्क स्थित सेंट लुक्स कब्रिस्तान में मुर्दों की ईद (ऑल सोल्स डे) के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बिशप यीशु राज भास्कर ने प्रार्थना कराई। फादर टार्सिस ने प्रभु यीशु के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने 'हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है' की प्रार्थना की। अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।
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