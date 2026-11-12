{"_id":"6af57a7375264ffe4500b5a2","slug":"video-meerut-sp-workers-attempt-to-burn-an-effigy-of-the-chief-election-commissioner-scuffle-with-police-ensues-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सपा कार्यकर्ताओं ने किया मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने का प्रयास, पुलिस से नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सपा कार्यकर्ताओं ने किया मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने का प्रयास, पुलिस से नोकझोंक

Mohd Mustakim

Updated Thu, 12 Nov 2026 02:06 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 02:06 PM IST







Link Copied



कमिश्नरी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इसके लेकर उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने पुतले में आग लगाने नहीं दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन