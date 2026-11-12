मेरठ: 'भाजपा से गठबंधन है, लेकिन हम हिंदू-मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाले', रालोद के नेता का बयान

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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय लोक दल अब से पहले भी कई दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है। अब हमारा गठबंधन भाजपा एनडीए के साथ जरूर है लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा अलग है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हिंदू-मुस्लिम, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, युवा, अनुसूचित जाति समेत सभी के हक की लड़ाई लड़ते रहे। इसी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ रही है। यह बात त्रिलोक त्यागी ने बृहस्पतिवार को एसजीएम गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय अल्पसंख्यक सम्मेलन में कही।

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