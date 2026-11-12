{"_id":"6af5a9cf9bed33ebfc0090a5","slug":"saharanpur-two-sisters-married-muslim-men-who-have-hindu-sounding-names-police-remained-deployed-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: हिंदू नाम वाले मुस्लिम भाइयों से हुआ दो सगी बहनों का निकाह, पुलिस रही तैनात; नहीं आए धमकी देने वाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन





सहारनपुर के गंगोह में हिंदू नाम वाले दो मुस्लिम भाइयों का निकाह दो बहनों के साथ पुलिस की निगरानी में करा दिया गया। शादी के कार्ड पर हिंदू नाम लिखे होने पर शुरू हुए विवाद और निकाह रुकवाने की धमकियों के बीच बृहस्पतिवार को हरियाणा से दोनों दूल्हों की बरात गंगोह पहुंची। पुलिस की निगरानी में दोनों सगी बहनों का निकाह दो मौसेरे भाइयों के साथ हुआ। इस दौरान कोई भी विरोध करने नहीं पहुंचा।

Trending Videos

बृहस्पतिवार को हरियाणा के हिसार जिले के छोटी सातरोड निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय की बरात गंगोह पहुंची। निकाह समारोह को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल रहा। हालांकि पिछले दिनों शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गार्डन संचालक को किसी ने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान के नाम से फोन कर शादी समारोह रद कराने का दबाव बनाया था। लड़की पक्ष की ओर से दो लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई थी।



विज्ञापन

विज्ञापन

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बरातघर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। निकाह समारोह की सभी रस्में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद छुआरे वितरित किए गए। भाकियू टिकैत के ब्लाक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, नगर अध्यक्ष मेहरबान कुरैशी, सरफराज आदि मौजूद रहे। उधर, सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि सुरक्षा के लिए गार्डन में पुलिस की तैनाती की गई थी। कोई भी निकाह का विरोध करने नहीं पहुंचा।



विज्ञापन