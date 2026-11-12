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सहारनपुर: हिंदू नाम वाले मुस्लिम भाइयों से हुआ दो सगी बहनों का निकाह, पुलिस रही तैनात; नहीं आए धमकी देने वाले

Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST
सार

हरियाणा के मौसेरे भाई अनिल और संजय की शादी सहारनपुर की दो मुस्लिम बहनों से तय हुई थी। शादी का कार्ड वायरल होने पर मंडप संचालक और परिजनों को धमकी दी जाने लगी। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस की सुरक्षा में शांति से निकाहा हो गया। 

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Saharanpur: Two sisters married Muslim men who have Hindu-sounding names; police remained deployed
दो भाइयों का निकाह पढ़ाते काजी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर के गंगोह में हिंदू नाम वाले दो मुस्लिम भाइयों का निकाह दो बहनों के साथ पुलिस की निगरानी में करा दिया गया। शादी के कार्ड पर हिंदू नाम लिखे होने पर शुरू हुए विवाद और निकाह रुकवाने की धमकियों के बीच बृहस्पतिवार को हरियाणा से दोनों दूल्हों की बरात गंगोह पहुंची। पुलिस की निगरानी में दोनों सगी बहनों का निकाह दो मौसेरे भाइयों के साथ हुआ। इस दौरान कोई भी विरोध करने नहीं पहुंचा।
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बृहस्पतिवार को हरियाणा के हिसार जिले के छोटी सातरोड निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय की बरात गंगोह पहुंची। निकाह समारोह को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल रहा। हालांकि पिछले दिनों शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गार्डन संचालक को किसी ने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान के नाम से फोन कर शादी समारोह रद कराने का दबाव बनाया था। लड़की पक्ष की ओर से दो लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई थी। 
 
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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बरातघर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। निकाह समारोह की सभी रस्में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद छुआरे वितरित किए गए। भाकियू टिकैत के ब्लाक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, नगर अध्यक्ष मेहरबान कुरैशी, सरफराज आदि मौजूद रहे। उधर, सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि सुरक्षा के लिए गार्डन में पुलिस की तैनाती की गई थी। कोई भी निकाह का विरोध करने नहीं पहुंचा।
 
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विभाजन के समय हिंदू परिवारों ने बचाई थी जान, तभी से रख रहे हिंदू नाम
दूल्हे अनिल के पिता दीनानाथ और परिजन शरीफ, मलखान, नवीन खान, सुनील, संदीप, बलवंत व दूल्हे संजय के पिता चंद्रभान, मां भतेरी ने बताया कि वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान उनके पूर्वजों की जान पर संकट आ गया था। उस कठिन दौर में गांव के हिंदू परिवारों ने उनकी मदद की थी। 

परिजनों के अनुसार, उनकी जान बचाने के लिए गांव के हिंदू लोगों ने उन्हें हिंदू बताकर उनकी पहचान छिपाई थी। उस समय हिंदू परिवारों के सहयोग और भाईचारे ने उनके पूर्वजों की जान बचाई। परिवार का कहना है कि उसी रिश्ते और आपसी सद्भाव की याद को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए उनके यहां बच्चों के नाम हिंदुओं जैसे रखने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। परिजनों के मुताबिक, अनिल और संजय नाम भी इसी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा हैं, मग वह धार्मिक रूप से मुसलमान हैं। 

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