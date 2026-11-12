वेस्ट यूपी की खबरें: चाची से प्रेम प्रसंग में चाचा की हत्या, चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन पर टिकैत ने उठाए सवाल

1 of 6 वेस्ट यूपी से खास खबरें, मेरठ न्यूज बुलेटिन - फोटो : अमर उजाला







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लोहे की रॉड से चाचा को मारा, साढ़े तीन साल से चल रहा था चाची से प्रेम प्रसंग

सहारनपुर के सरसावा में चाचा राजू की हत्या के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह मृतक की पत्नी और उसके रिश्ते के भतीजे शुभम के बीच करीब साढ़े तीन साल से चल रहा प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि शुभम ने अपने भाई रजत के साथ मिलकर चाचा राजू की हत्या की साजिश रची।



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2 of 6 गिरफ्तार आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

नौ नवंबर की रात शुभम ने राजू को फोन करके खेत में बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद शुभम ने लोहे की रॉड से राजू के सिर पर हमला कर दिया। राजू के बेहोश होने पर उसने अपने भाई रजत को बुलाया। दोनों बाइक पर राजू को लेकर गए और हैदरपुर-भिक्कनपुर मार्ग पर बंधे के पास छोड़ आए। बाद में राजू की मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरसावा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और मृतक के कपड़े समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में राजू की पत्नी की हत्या में सीधी संलिप्तता सामने नहीं आई है।



3 of 6 सहारनपुर में राकेश टिकैत। - फोटो : अमर उजाला

राकेश टिकैत बोले- सरकार के आदमी हैं ओवैसी, दूर रहना चाहिए था चंद्रशेखर को

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा सरकार का आदमी बताते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर को उनसे दूर रहना चाहिए था।

टिकैत ने कहा कि ओवैसी केवल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं। मुसलमानों को उनके झांसे में आकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह सरकार की तरफ से पक्षपात का एक रूप है। टिकैत के मुताबिक, अगर चुनाव में बेईमानी हुई तो विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार जीतेगी। ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष की जीत होगी।



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4 of 6 मकान में निकला सांप। - फोटो : अमर उजाला

कहरका गांव में एक घर से फिर निकले सांप, परिवारवाले भागे

बागपत के कहरका गांव में एक मकान को कोबरा सांपों की खान कहा जाने लगा है। यहां पिछले दो महीने से लगातार सांप निकल रहे हैं। पिछले 20 दिनों में करीब 35 कोबरा और उनके बच्चे निकल चुके हैं। मकान के नीचे से सैकड़ों अंडे और सांपों की केंचुली भी मिली हैं।

बुधवार रात करीब 10 फीट लंबा कोबरा घर में घुस आया और सात महीने की गर्भवती गाय के गले से लिपट गया। इस घटना में गाय ने अपना बच्चा खो दिया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह मजदूरों की मदद से सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। सांपों के लगातार निकलने से डरे परिवार ने मकान छोड़कर दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया है।



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5 of 6 कार्यक्रम में बोलते संजय रसूलपुर। - फोटो : अमर उजाला