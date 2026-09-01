आईसीएससी नोशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में यूपी टीम की जीत, सोफिया स्कूल की 12 छात्राओं का शानदार प्रदर्शन

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ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईसीएससी की नोशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने जीत हासिल की। टीम की सफलता पर सोफिया स्कूल में छात्राओं के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कोच मिर्जा शाहबाग बेग ने बताया कि विजेता यूपी टीम में सोफिया स्कूल की 12 छात्राओं ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। टीम की उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्राओं ने खुशी जताई।

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