मेरठ: अविका होटल में लगी भीषण आग, परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख; पुलिस-दमकलकर्मी मौके पर
मेरठ के परतापुर में दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची।
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मेरठ के परतापुर क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।
होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलीं
होटल परिसर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण परिसर में खड़ी दो गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जल गईं।
पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची
आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।