मेरठ: अविका होटल में लगी भीषण आग, परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख; पुलिस-दमकलकर्मी मौके पर

मेरठ के परतापुर क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।

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