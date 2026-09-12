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मेरठ: अविका होटल में लगी भीषण आग, परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख; पुलिस-दमकलकर्मी मौके पर

Sat, 12 Sep 2026 11:39 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 12 Sep 2026 11:39 AM IST
सार

मेरठ के परतापुर में दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची।

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Meerut: Massive Fire Breaks Out at Avika Hotel, Two Vehicles Burnt Down
आग बुझाते दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के परतापुर क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित अविका होटल में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।

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Meerut: Massive Fire Breaks Out at Avika Hotel, Two Vehicles Burnt Down
आग बुझाते दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

होटल परिसर में खड़ी दो गाड़ियां जलीं
होटल परिसर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण परिसर में खड़ी दो गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जल गईं।

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Meerut: Massive Fire Breaks Out at Avika Hotel, Two Vehicles Burnt Down
आग बुझाते दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची
आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

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Meerut: Massive Fire Breaks Out at Avika Hotel, Two Vehicles Burnt Down
सामान निकालते लोग - फोटो : अमर उजाला

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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