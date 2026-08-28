मेरठ: भाइयों को राखी बांधने जिला कारागार पहुंची बहनें, आंखों से छलके आंसू

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जिला कारागार में रक्षाबंधन पर्व पर भाई-बहन के अटूट प्रेम की भावुक तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ही जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं। जेल के बाहर महिलाओं की लंबी कतार लगी रही। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई और अन्य सामान लेकर पहुंचीं। मुलाकात के दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। लंबे समय बाद भाई को सामने देखकर कई बहनें भावुक भी नजर आईं। जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। रक्षाबंधन पर कारागार में भावनाओं से भरा माहौल रहा। इस दौरान कई बहनों के आंसू छलक पड़े।

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