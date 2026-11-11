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मेरठ: उत्साह के साथ भाई-बहनों ने मनाया भाईदूज, बसों में की यात्रा

Mohd Mustakim

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST







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भाईदूज के मौके पर रोडवेज बस स्टैंड पर मवाना और बिजनौर के यात्री ज्यादा दिखाई दिए। भाई-बहन के पास जाने के लिए यात्रियों में उत्साह दिखाई दिया। बसों में सीटों के लिए पूर्व के वर्षों के उलट स्थिति रही, ज्यादा मारामारी नहीं रही। ... और पढ़ें

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