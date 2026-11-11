मेरठ: हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, तमंचे बरामद

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थाना परतापुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।

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पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर को परतापुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरम स्थित पीर वाली गली में रोहित कसाना के भाई कुलदीप के साथ मारपीट की गई थी। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर उसे घायल कर दिया था। रोहित कसाना की तहरीर पर पुलिस ने शिवांश उर्फ चिंटू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।



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एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत परतापुर पुलिस ने 10 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर शताब्दीनगर निवासी शिवांश उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने घटना में प्रयुक्त तमंचे की जानकारी दी।

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