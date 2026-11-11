मेरठ: घरों में चोरी करने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, बाइक फिसलने से गिरने पर पकड़ा, नगदी-जेवर बरामद
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 11 Nov 2026 01:55 PM IST
सार
रासना गांव में दो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी गांव मिर्जापुर निवासी अनस उर्फ भूरा को गिरफ्तर कर लिया। उसके बाएं हाथ में चोट लगी है।
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विस्तार
सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव रासना में दो घरों में घुसकर आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रोहटा थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी अनस उर्फ भूरा पुत्र यामीन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम के पीछा करने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के आभूषण, 22 हजार रुपये नकदी और चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है।
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सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि करीब चार दिन पहले गांव रासना में दो घरों में चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान अनस उर्फ भूरा का नाम प्रकाश में आया। आरोपी थाना रोहटा से 25 हजार रुपये का इनामी है। मंगलवार देर रात सरूरपुर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी बाइक लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में उसके बाएं हाथ में चोट लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी के कब्जे से सोनू के एक जोड़ी कुंडल, चांदी की पांच अंगूठियां, एक जोड़ी पाजेब, एक जोड़ी बिछुए और चांदी के दो सिक्के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 22 हजार रुपये नकदी और चोरी की एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।