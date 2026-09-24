मेरठ: उलदेपुर के ग्रामीणों के साथ रविंद्र गुर्जर ने की बैठक, अनिश्चितकालीन धरना देने का एलान

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जिले में आवास विकास के साथ मेडा को भी अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई के आदेश के बाद शहर और उल्देपुर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बृहस्पतिवार को संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन के जिला अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने शास्त्रीनगर एल ब्लॉक स्थित अपने आवास पर बैठक की। उल्देपुर के किसान बड़ी संख्या में रविंद्र गुर्जर के आवास पर पहुंचे। रविंद्र गुर्जर ने कहा कि गांव में किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। बड़े स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़ जाए।

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