मेरठ: सेक्टर दो में आंदोलन करने वाली राधा गुप्ता कई महिलाओं के साथ सपा में शामिल

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सेंट्रल मार्केट की निवासी राधा गुप्ता ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें अक्षय जैन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राधा गुप्ता ने अक्षय जैन को दक्षिण विधानसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट दिए जाने की मांग की। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव रहे। राधा गुप्ता ने कहा कि वह पिछले कई माह तक धरने पर रहीं, लेकिन भाजपा ने साथ नहीं दिया। सपा ने उनका साथ दिया। इसी को लेकर वह सपा में शामिल हुईं।

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