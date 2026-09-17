मेरठ: दशलक्षण पर्व पर फूलबाग कॉलोनी और कचहरी जैन पंचायती मंदिर में पूजा

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दशलक्षण पर्व के अवसर पर बृहस्पतिवार सुबह कचहरी स्थित जैन पंचायती मंदिर सहित फूलबाग कॉलोनी स्थित जैन मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। हेमंत जैन, नवीन जैन, राजेश जैन, आरके जैन आदि मौजूद रहे।

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