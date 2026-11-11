मेरठ: भाईदूज पर शहर में बढ़ी निजी कारों की संख्या, कई जगह लगा जाम

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भाईदूज का त्योहार जिलेभर में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार त्योहार का असर सोहराब गेट बस अड्डे पर देखने को नहीं मिला। यात्रियों की संख्या सामान्य रही। दोपहर करीब 12:30 बजे तक बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा रहा। आमतौर पर भाई दूज पर बहनों के घर पहुंचने और भाइयों के आने-जाने के लिए बसों में भारी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार बसें खाली खड़ी होकर सवारियों की राह ताकती नजर आईं। वहीं शहर में निजी कारें बढ़ने से जाम लगा रहा। कमिश्नरी आवास चौराहे का नजारा।

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