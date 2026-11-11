{"_id":"6af4431c4ccaacf5b408339b","slug":"video-meerut-national-vyas-samaroh-begins-rally-held-on-the-first-day-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीसीएसयू में राष्ट्रीय-व्यास समारोह का शुभारंभ, पहले दिन निकाली रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौ. चरण सिंह विवि के संस्कृत विभाग में 11 से 17 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय-व्यास समारोह का बुधवार को शुभारंभ किया गया। कला-संकायाध्यक्ष एवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष प्रो. अतवीर सिंह के नेतृत्व में पहले दिन रैली निकाली गई। आयोजन समिति से सहसंयोजक डॉ. ओमपाल सिंह, डॉ. सन्तोष कुमारी, डॉ. विजय बहादुर, डॉ. राजबीर, तुषार गोयल, डॉ. आभा कंसल, मनीष स्वामी, साहिल तरीका, सुमित, बबलू उपस्थित रहे।

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