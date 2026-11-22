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मेरठ: श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाला नगर कीर्तन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 22 Nov 2026 05:35 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 05:35 PM IST







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गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापरनगर से श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की खुशी में समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों व संगत के सहयोग से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गतका दल ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कर्तब दिखाए। ... और पढ़ें

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