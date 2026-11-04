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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Mother Mary Festival held at Sardhana; prayers offered for the nation’s prosperity and for the sick.

मेरठ: सरधना चर्चा में माता मरियम महोत्सव, देश की खुशहाली और बीमारों के लिए की प्रार्थना

Wed, 04 Nov 2026 10:22 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:22 PM IST
Meerut: Mother Mary Festival held at Sardhana; prayers offered for the nation’s prosperity and for the sick.
कृपाओं की माता मरियम महोत्सव के तहत बुधवार को सरधना के ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। महोत्सव में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता मरियम की चमत्कारी तस्वीर के दर्शन कर परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीमारों के शीघ्र स्वस्थ होने और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की गईं। प्रार्थना सभा में फादर मारियो विनो ने माता मरियम के जीवन और उनके आध्यात्मिक संदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माता मरियम पवित्रता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण की मिसाल हैं।
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