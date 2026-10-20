{"_id":"6ad748d49278f1e8f90d87dd","slug":"video-meerut-mla-atul-pradhan-met-with-the-families-of-the-devotees-who-died-in-the-accident-and-handed-over-cheques-for-financial-assistance-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: हादसे में मृत श्रद्धालुओं के परिजनों से मिले विधायक अतुल प्रधान, आर्थिक सहायता के चेक दिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: हादसे में मृत श्रद्धालुओं के परिजनों से मिले विधायक अतुल प्रधान, आर्थिक सहायता के चेक दिए
सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान मंगलवार को कुशावली गांव पहुंचे। उन्होंने देवबंद सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं अमन, पंकज, बिल्लू उर्फ रमेश और सागर सोम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक सौंपे। विधायक ने हादसे में घायल लोगों का हाल जाना और उनके उपचार में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
हादसे में गांव के चार श्रद्धालुओं की मौत से परिवारों में शोक है। विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।