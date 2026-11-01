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मेरठ: सीसीएसयू में मेगा कानूनी साक्षरता सेवा शिविर, डीएम ने दी उपयोगी जानकारी

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST







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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्रबोस प्रेक्षागृह में रविवार को मेगा कानूनी साक्षरता सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां दुकानें भी लगाई गईं। डीएम डा. वीके सिंह, जिला जज और एसपी सिटी ने अपने विचार रखे। साथ ही उपयोगी जानकारी भी दी। ... और पढ़ें

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