मेरठ: मेरठ में पहली बार होगा एयर शो, हवाई जहाज आसमान में दिखाएंगे करतब

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मेरठ में प्रस्तावित एयर शो कार्यक्रम के संबंध में बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डीएम डॉ. वीके सिंह व सीडीओ नूपुर गोयल मौजूद रहीं। डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि नौ रंगीन हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए करतब दिखाएंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश में दूसरी बार और मेरठ में पहली बार होने जा रहा है।

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