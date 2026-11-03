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मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना जारी

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST







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एमडीए में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने धरनास्थल पर ही खाना बनाकर खाया। साथ ही एमडीए के खिलाफ नारेबाजी की। ... और पढ़ें

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