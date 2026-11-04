खुलासा: सीसीएसयू में बिना वर्कऑर्डर चल रहा था रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम, स्मार्ट एजुकेशन कंपनी का दफ्तर सील

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ में विश्वविद्यालय के गोपनीय रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम बिना आधिकारिक कार्यादेश के किए जाने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक भवन की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 310 में संचालित स्मार्ट एजुकेशन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी के कार्यालय की जांच में कंपनी के प्रतिनिधि कोई वैध वर्कऑर्डर या अधिकृत दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद रजिस्ट्रार अजय कृष्ण यादव ने कार्यालय सील कराते हुए वहां मौजूद रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज करा दिए।

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