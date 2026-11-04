सियासत: सांसद इमरान मसूद बोले-भाजपा के पैर उखड़ चुके हैं, तीन करोड़ घुसपैठिए हैं तो सरकार इस्तीफा दे

भाजपा के पैर उखड़ चुके हैं: इमरान मसूद

सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। भाजपा के अभियान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अराजकता फैलाने वाले ही अब शोर मचा रहे हैं।



आकाश आनंद पर भी साधा निशाना

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने उन्हें फिलहाल अप्रासंगिक बताया। आकाश आनंद के भाजपा और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताने वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि अभी उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है और उनके विचारों में भी स्पष्टता नहीं है।



दिल्ली आंदोलन पर बोले- आगे बहुत कुछ होने वाला है

दिल्ली में हुए आंदोलन को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता से नहीं हटेगी, तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। उनके मुताबिक, जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है और अब भाजपा को सत्ता से हटना होगा।