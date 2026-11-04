बागपत: अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे- बागपत में बोले गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह

श्रीराम पर बयान को बताया बेतुका

एआईएमआईएम नेता एसटी हसन के भगवान श्रीराम के जन्म को लेकर दिए गए बयान पर भी गन्ना मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसटी हसन को भगवान श्रीराम के बारे में जानकारी नहीं है। उनके बेतुके बयानों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए।



गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाने की मांग उठाएंगे

गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग पर मंत्री ने कहा कि रालोद के सभी विधायक, सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने की मांग रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद भी मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे।



मंत्री के मुताबिक, इस बार गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए।



कई जनप्रतिनिधि और नेता रहे मौजूद

कार्यक्रम में राज्य मंत्री केपी मलिक, सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक साहब सिंह और जगत सिंह, कांग्रेस महासचिव अहमद हमीद, कृष्णपाल सिंह, जयप्रकाश धामा, सुबोध राणा, राजू तोमर सिरसली, सुभाष नेन, कपिल त्यागी और रामपाल धामा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।