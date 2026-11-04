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बागपत: अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे- बागपत में बोले गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह

Wed, 04 Nov 2026 12:50 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 04 Nov 2026 12:50 PM IST
सार

बागपत शुगर मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने अखिलेश यादव के 2027 में मुख्यमंत्री बनने के बयान पर तंज कसा। गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग भी उठाई।

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Sugarcane Minister Takes a Dig at Akhilesh Yadav Over 2027 CM Ambition
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत शुगर मिल में बुधवार को पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वर्ष 2027 में मुख्यमंत्री बनने के दावे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों को उचित मूल्य देने की बात रखेंगे।

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अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने चाहिए
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने अखिलेश यादव के 2027 में मुख्यमंत्री बनने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बजाय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी मुंगेरीलाल के हसीन सपनों की तरह हसीन सपने देख रहे हैं।
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यह भी पढ़ें: एनसीआर में सांस लेना दूभर: बागपत की हवा रेड जोन में, एक्यूआई 308 पर पहुंचा; मेरठ-गाजियाबाद में भी बढ़ा प्रदूषण

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श्रीराम पर बयान को बताया बेतुका
एआईएमआईएम नेता एसटी हसन के भगवान श्रीराम के जन्म को लेकर दिए गए बयान पर भी गन्ना मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसटी हसन को भगवान श्रीराम के बारे में जानकारी नहीं है। उनके बेतुके बयानों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए।

गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाने की मांग उठाएंगे
गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग पर मंत्री ने कहा कि रालोद के सभी विधायक, सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने की मांग रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद भी मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे।

मंत्री के मुताबिक, इस बार गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

कई जनप्रतिनिधि और नेता रहे मौजूद
कार्यक्रम में राज्य मंत्री केपी मलिक, सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक साहब सिंह और जगत सिंह, कांग्रेस महासचिव अहमद हमीद, कृष्णपाल सिंह, जयप्रकाश धामा, सुबोध राणा, राजू तोमर सिरसली, सुभाष नेन, कपिल त्यागी और रामपाल धामा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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