UP: बिजनौर में डीएम और वकीलों के बीच टकराव, दफ्तर में तोड़फोड़, कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अधिवक्ता
बिजनौर कलेक्ट्रेट में डीएम और वकीलों के बीच विवाद के बाद हंगामा हुआ। अभद्रता के आरोप पर जिला बार एसोसिएशन ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।
विस्तार
बिजनौर कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिलाधिकारी और वकीलों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया। डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील एकजुट हो गए और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वकीलों ने डीएम के स्थानांतरण तक आंदोलन जारी रखने की मांग की है।
अभद्रता के आरोप पर भड़के वकील, शुरू किया धरना
जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक वकील प्रार्थना पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि वहां जिलाधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की। इसकी खबर अन्य अधिवक्ताओं तक पहुंची तो उनमें आक्रोश फैल गया। जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।
पुलिस और वकीलों के बीच हुई धक्का-मुक्की
धरने के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। वकीलों ने स्पष्ट किया कि जब तक डीएम का स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।
डीएम कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात
विवाद और धरने के बाद कलेक्ट्रेट में स्थिति को देखते हुए डीएम कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वकील अपनी मांग पर अड़े रहे और धरना जारी रखा।