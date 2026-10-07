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Meerut: महावीर भवन में सजा जैन मिलन महिला शक्ति का कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस और तंबोला में महिलाओं ने जमाया रंग, उत्साह से लिया हिस्सा
मेरठ के शारदा रोड स्थित महावीर भवन में जैन मिलन महिला शक्ति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जैन फैंसी ड्रेस, जन्मदिन उपहार और आकर्षक तंबोला समेत कई कार्यक्रम हुए। महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का आनंद लिया।
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