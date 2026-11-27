{"_id":"6b09c492e8c1b9e76706ff17","slug":"video-meerut-governor-lays-foundation-stone-for-swami-vivekananda-auditorium-at-agricultural-university-project-to-cost-rs38-crore-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: राज्यपाल ने कृषि विवि में किया स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का शिलान्यास, 38 करोड़ आएगी लागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: राज्यपाल ने कृषि विवि में किया स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का शिलान्यास, 38 करोड़ आएगी लागत

Mohd Mustakim

Updated Fri, 27 Nov 2026 11:27 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 11:27 PM IST







Link Copied



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में लाइब्रेरी के पीछे बनने वाले इस ऑडिटोरियम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन