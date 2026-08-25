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Gen-Z इंफ्लूएंसर्स ने रखीं मेरठ की समस्याएं, शहर को बेहतर बनाने के दिए सुझाव
मेरठ में मंगलवार को अमर उजाला की ओर से शहर के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवा इंफ्लूएंसर्स ने शहर की समस्याओं, विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्थानीय पहचान और सोशल मीडिया की भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी।
युवाओं ने जलभराव, महिलाओं की सुरक्षा, बंदरों और आवारा कुत्तों की समस्या समेत शहर के विकास में बाधक चुनौतियों को उठाया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। युवाओं ने शहर को बेहतर बनाने के लिए स्थायी समाधान और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।
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