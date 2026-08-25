यूपी: बागपत में टोल प्लाजा पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को लाठी-डंडों से पीटा, पांच घायल, 15 कर्मियों पर FIR

1 of 6 काटा टोल प्लाजा पर मारपीट। - फोटो : अमर उजाला

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भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ निवासी कुंवर बासित अली के कार्यभार ग्रहण समारोह में सहारनपुर से दिल्ली जा रहे भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर काठा टोल प्लाजा के कर्मियों ने हमला कर दिया। सरियों और लाठी-डंडों से वार करने पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैदर चौधरी व पूर्व प्रधान समेत पांच नेता घायल हो गए। इनकी स्कॉर्पियो गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। घायलों ने वहां से भागकर जान बचाई। वहीं टोल मैनेजर अंकित धामा ने भी कार सवारों पर टोल पर आकर हमला करके दो कर्मियों को घायल करने का आरोप लगाया है।

2 of 6 भिड़ते भाजपाई और टोलकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन निवासी समीर ने बताया कि कुंवर बासित अली के भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मंगलवार को दिल्ली में कार्यभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सुबह सहारनपुर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैदर चौधरी के साथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे। उनकी गाड़ी में भाई मोहम्मद कैफ, शिवदासपुर के पूर्व प्रधान चाचा मुर्तजा और आसिफ बैठे हुए थे। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर काठा टोल प्लाजा पर उनके साथ चल रहीं दूसरी गाड़ियां आगे निकल गईं।



3 of 6 टोल पर मारपीट की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

समीर ने बताया कि यूपीआईसी से अपनी गाड़ी का टोल दिया और वह टोल प्लाजा को पार करके गाड़ी खड़ी कर जिलाध्यक्ष हैदर चौधरी से फोन पर रास्ता पूछने लगे। तभी पीछे से आए 10-15 टोलकर्मियों ने खिड़की खोलकर उसे बाहर खींचकर लाठी-डंडों और सरियों से पीटना शुरू कर दिया। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनकी गाड़ी में रखे 85 हजार रुपये, मोबाइल निकाल लिए। वहां दूसरी गाड़ी में मौजूद मुर्तजा, मोहम्मद कैफ और आसिफ बचाव के लिए आए तो उनकी भी डंडों से पिटाई कर घायल कर दिया। सभी का सीएचसी में उपचार कराया गया।



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4 of 6 कार का टूट शीशा दिखाता भाजपाई। - फोटो : अमर उजाला

सूचना मिलने पर वहां वापस आए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैदर चौधरी पर भी हमला किया और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। वहां से सभी ने किसी तरह भागकर जान बचाई और कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घायलों का सीएचसी में उपचार कराया। हैदर चौधरी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 15 अज्ञात टोलकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिनकी सीसीटीवी कैमरों से पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी।



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5 of 6 अस्पताल में भर्ती भाजपाई। - फोटो : अमर उजाला