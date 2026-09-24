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मेरठ: हस्तिनापुर में गणेश महोत्सव का आयोजन, भजनों पर झूमीं महिला श्रद्धालु

Mohd Mustakim

Updated Thu, 24 Sep 2026 09:55 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 09:55 PM IST







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हस्तिनापुर में भारतीय पांडव सेना के तत्वावधान में रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में बृहस्पतिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कस्बे के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिला श्रद्धालुओं ने गणेश जी के भजनों पर नृत्य किया। ... और पढ़ें

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