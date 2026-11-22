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मेरठ: 29 नवंबर को होगा वैश्य मेधावी छात्र-छात्रा का अभिनंदन समारोह
वैश्य समाज मेरठ महानगर (पंजीकृत) द्वारा 29 नवंबर को बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र-छात्रा अभिनंदन समारोह होगा। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को कमला देवी शिशु मंदिर, शास्त्रीनगर में बैठक हुई। आयोजन सुशील राजवंशी (कोषाध्यक्ष) के सौजन्य से किया गया। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सुशील कृष्ण गुप्ता ने की तथा संचालन महामंत्री प्रमोद गुप्ता ने किया। कोषाध्यक्ष-सुशील राजवंशी, गीता अग्रवाल, गीता जिंदल, प्रवीण कुमार गुप्ता, गीता गर्ग एडवोकेट, मुकुल सिंघल, संजीव अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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