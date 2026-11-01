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मेरठ: गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर भक्ति और सदाचार से जीवन को बनाया जा सकता है सफल

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST







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बुढ़ाना गेट आर्य समाज में रविवार को चतुर्वेद पारायण यज्ञ और सत्संग का आयोजन किया गया। आचार्य धीरज शास्त्री ने गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन पर गहन चर्चा की। उन्होंने बताया कि गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर भक्ति और सदाचार से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। श्रद्धालुओं ने मंत्रमुग्ध होकर प्रवचन सुने। ... और पढ़ें

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