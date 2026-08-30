{"_id":"6a94095ea0f761cec30c44c4","slug":"video-meerut-digvijay-bhati-and-mohit-jatav-met-akhilesh-yadav-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अखिलेश यादव से मिले दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव रविवार को लखनऊ में सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि आईपीएस अविनाश पांडेय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा सपा सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दिग्विजय भाटी ने कहा कि अविनाश पांडेय ने जाति पूछताछ उनकी पिटाई की। दिग्विजय ने सबके सामने एक बार फिर पूरी घटना के बारे में बताया। मोहित जाटव ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

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