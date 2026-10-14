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मेरठ: जिमखाना मैदान में राम और केवट संवाद का मंचन, रामलीला में उमड़े दर्शक

Mohd Mustakim

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:40 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:40 PM IST







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जिमखाना मैदान में बुधवार को रामलीला का भव्य मंचन किया गया। राम और केवट संवाद की लीलाओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। केवट के प्रेम और प्रभु राम की विनम्रता देख पूरा पंडाल भावुक हो गया। जय श्री राम के जयकारों से मैदान गूंज उठा, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ... और पढ़ें

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