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मेरठ: थापर नगर गुरुद्वारे में भाई प्रीतम सिंह रागी जत्था ने किया कीर्तन

Mohd Mustakim

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST







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थापर नगर गुरुद्वारे में बुधवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाई प्रीतम सिंह रागी जत्था ने मधुर वाणी में कीर्तन कर संगत को निहाल कर दिया। कीर्तन सुनकर श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। पूरा गुरुद्वारा वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठा। अंत में लंगर का आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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