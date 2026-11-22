{"_id":"6b02d9e4e65228e2b1006aec","slug":"video-meerut-best-test-competition-organized-at-play-fit-taekwondo-academy-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: प्ले फिट ताइक्वांडो अकादमी में बेस्ट टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांडव नगर स्थित प्ले फिट ताइक्वांडो अकादमी में रविवार को बेस्ट टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 24 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। विजेता खिलाड़ियों को येलो ब्लैक और ग्रीन बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। प्रिंस, बदर, आरव, शौर्य, यथार्थ, आराध्या, मोहिनी, विहान, अभय, ईशान आदि खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ताइक्वांडो कोच रोहित कुमार पुंडीर झा ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वलन भविष्य की कामना की।

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